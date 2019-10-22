Правительство РК обсудило кибербезопасность

Совет по улучшению инвестиционного климата при Правительстве РК рассмотрел вопросы кибербезопасности.

22 октября на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина были рассмотрены вопросы обеспечения кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

С докладами о состоянии и перспективах развития киберпространства Казахстана, а также предложениях по совершенствованию политики в данной сфере выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, заместитель министра внутренних дел А. Калайчиди, аккредитованные в Казахстане послы США У. Мозер, Канады — Н. Бруссо, Нидерландов — А. Карстенс, Великобритании — М. Гиффорд, поверенный в делах Европейского союза Рамунас Янушаускас, а также представители компаний Ericsson, Microsoft, Honeywell, Citibank, Mastercard.

- С момента запуска в 2017 году государственной программы "Цифровой Казахстан", благодаря притоку капитала и передовых технологий, значительный прогресс был достигнут в секторах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и услуг, что стало важным фактором роста национальной экономики, — сказал А. Мамин.

За 9 месяцев 2019 года ВВП Казахстана вырос на 4,3%. При этом основная доля роста приходится на отрасли и услуги с высокой добавленной стоимостью. Международный валютный фонд и Азиатский банк развития повысили прогнозы роста экономики РК на 2019-2020 годы. Улучшена позиция Казахстана в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума с 59 до 55 места.

- Для дальнейшего обеспечения положительной динамики необходимо приложить усилия для защиты нашей экономики от растущих угроз международной и местной киберпреступности. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, к 2022 году ущерб мировой экономике от киберпреступлений может превысить $8 трлн, — сказал премьер-министр.

Глава Правительства сообщил участникам заседания, что для противодействия киберпреступности по поручению Первого Президента Нурсултана Назарбаева разработана концепция кибербезопасности "Киберщит Казахстана". В рамках ее реализации совершенствована нормативно-правовая база, созданы Национальный координационный центр информационной безопасности и Совет по вопросам кибербезопасности, уровень цифровой грамотности населения повышен до 73%.

- В результате указанных мер Международный союз электросвязи повысил позицию Казахстана в Глобальном индексе кибербезопасности в 2018 г. до 40 места, тогда как годом ранее мы занимали 83 место, — сказал А. Мамин.

Премьер-министр призвал представителей иностранных государств, входящих в Совет по улучшению инвестиционного климата, к более тесному сотрудничеству в сфере обеспечения кибербезопасности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!