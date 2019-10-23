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"Барыс" одолел минское "Динамо" по буллитам

Победа пришла после четвертого овертайма подряд.

Фото : ХК "Барыс"23 октября 2019, 01:20

ХК "Барыс" одержал победу над минским "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Vesti.kz.

Встреча прошла в Минске и завершилась победой подопечных Андрея Скабелки со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов. Первый период команды провели без голов. Во втором хозяева открыли счет на 34-й минуте, шайбу забросил Франсис Паре. Но за несколько секунд до второго перерыва Егор Петухов реализовал большинство. Ему ассистировали Джесси Блэкер и Роман Старченко.

Счет 1:1 продержался на табло до окончания основного времени. В овертайме ни одной из команд отличиться не удалось. В итоге исход матча решила серия буллитов, в которых хоккеисты казахстанской команды были точнее.

Таким образом, "Барыс" продлил победную серию - в предыдущем матче после нескольких поражений он дома обыграл "Витязь". При этом команда в четвертый раз подряд вышла за рамки основного времени.

Следующий матч "Барыс" проведет 24 октября в Ярославле против "Локомотива".


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