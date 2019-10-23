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"Доктор Хаус" готовит экранизацию Агаты Кристи

Хью Лори собирается написать сценарий для телеадаптации детектива.

Фото : timeout.com23 октября 2019, 02:00

Британский актер и продюсер Хью Лори напишет сценарий по одной из книг Агаты Кристи для телевизионного проекта BBC, сообщает РИА Новости со ссылкой на Variety.

Само произведение, о котором идет речь, пока держится в строжайшем секрете. Продюсирует проект компания Mammoth Screen, на счету которой несколько успешных экранизаций Агаты Кристи, последней из которых стал "Белый конь".

Пока нет подтвержденной информации о том, будет ли звезда "Доктора Хауса" играть кого-либо в этом фильме. Ранее он пародировал Эркюля Пуаро в ленте Spice World 1997 года про популярную британскую группу.

Лори участвовал в большом количестве телевизионных и кинематографических проектов и как актер, и как режиссер, и как продюсер, выпускал музыкальные альбомы и даже опубликовал книгу "Торговец пушками".


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