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Подрались из-за девушки. В Уральске осудили парня за убийство соперника

Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

Фото : кадр из видео23 октября 2019, 06:29

В Уральске два молодых парня не поделили девушку. Для решения конфликта они назначили встречу. Драка закончилась убийством. Приговор по этому делу был озвучен сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, сообщает ТДК42.

На скамье подсудимых - 19-летний житель Уральска Берик Титеев. В суде отметили, что он три года встречался с девушкой, но в марте 2019 года у них произошел разрыв отношений. Бывшая подруга стала общаться с 20-летним Бекарысом Галимжановым. Титеев узнал об этом и предложил ему встречу. Она была назначена на ночь с 6 на 7 июня возле школы №50 в микрорайоне Сарытау. Оба парня пришли с друзьями, которые наблюдали за их разборкой со стороны.

- Титеев ударил Галимжанова, но тот увернулся и нанес ему несколько ударов. Тогда Титеев взял нож и нанес ему три удара в грудную клетку, от которых тот скончался, - сказал судья Бахыт Ермаханов.

В суде отметили, что подсудимый постоянно носил с собой нож, да и его друзья уже становились участниками драк с применением холодного оружия.

- Они подрались из-за девушки. Титеев сам позвал моего племянника на разборки. Все закончилось убийством, - рассказала тетя погибшего Катия Кушенова.

Приговором суда Берику Титееву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности. Также он должен выплатить 3 млн 800 тысяч тенге семье пострадавшего в качестве материального и морального вреда.


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