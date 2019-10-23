Останки погибшего в ВОВ казахстанского солдата доставили в Алматы

Бойца, который все эти годы числился пропавшим без вести, нашли 30 августа в Воронежской области России.

В международном аэропорту Алматы прах солдата со всеми воинскими почестями ожидали потомки Суинбая Мазыбаева и представители Минобороны. Об этом сообщает телеканал "Алматы", передает Zakon.kz.

Для семейства Мазыбаевых это, пожалуй, один из самых трогательных и волнительных моментов. Спустя почти 78 лет родственники нашли останки своего героического предка Суинбая Мазыбаева, который после Великой Отечественной войны не вернулся домой, и все эти годы числился в списках пропавших.

- Суинбай Мазыбай дедушка по маминой линии, 1913 года. Он и его два брата - Тунгышбай Нусипбайулы, Ұзақбай Мазыбай 1921 годов рождения, ушли на фронт в 1941 году. С тех пор о них ничего не было известно. Мы искали какую-либо информацию о них, но все было тщетно, - рассказывает Марс Нукеев.

Останки казахстанского воина доставили на Родину прямо из Воронежской области. Найти их помогла российская поисковая группа "Патриот". Определить имя и фамилию удалось благодаря уцелевшему жетону. На нем было указано и место откуда Суинбай Мазыбай в 1941 году был призван на фронт - Алматинская область.

- Данное мероприятие, акция, проводится чтобы каждый воин, который честно служил и честно отдал свою жизнь на благо своей Родины будет захоронен. Как сказал Суворов, война закончится тогда, когда последний воин будет захоронен. Это воспитывает нашу молодежь, что Родина никогда тебя не забывает, - сказал Каныш Абубакиров, командующий десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК, генерал-майор.

По официальным данным, на фронт из Казахстана отправились 1 366 000 человек. Более 600 тысяч из них так и не вернулись. Свыше 270 тысяч пропали без вести. Помочь родственникам найти своих предков, которые пали в сражениях на поле боя, призвано общественное объединение "Атамның аманаты", которое создали в мае этого года. За помощью сюда обратилось более 200 человек.

- Мы хотим найти наших героев, павших на войне, в архивах, в местах захоронения. Сейчас в России и на Западе открывается много архивов, солдатских погребений. Много наших воинов лежат в братских могилах. Много так и лежат с оружием там, где сражались. Вот так и был найден Суинбай ата. Наша цель помочь родственникам в поисках их предков, - поделилась Алия Сагимбаева, член общественного объединения "Атамның аманаты".

Известно, что недавно ещё один из пропавших братьев Суинбай ата - Узакбай Мазыбай захоронен в Житомирской области на Украине. Родственники на следующий год планируют посетить могилу своего предка-солдата. А останки Суинбая Мазыбая предадут земле на малой родине воина - в селе Сумбе Алматинской области.

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