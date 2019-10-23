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Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан

В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи.

Фото : ukrinform.com23 октября 2019, 08:10

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал демонтировать южнокорейские сооружения в курортной зоне Кымгансан, передает РИА Новости.

Ким Чен Ын осмотрел ряд объектов в туристической зоне горы Кымгансан, которая одно время активно принимала южнокорейских туристов, и подверг критике построенные там сооружения, назвав их "времянками" на стройплощадке или в зоне бедствия. В частности, он сказал, что на объекты, построенные Южной Кореей, ему "противно смотреть", поэтому после консультаций с Сеулом, их нужно демонтировать.

- Уважаемый высший руководитель отметил, что мы должны полностью демонтировать сооружения южной стороны, на которые даже смотреть противно, проконсультировавшись с соответствующей отраслью южной стороны, и заново, по-нашему построить современные учреждения бытового обслуживания, гармонирующие с прекрасным природным ландшафтом горы Кымгансан, - сообщает агентство ЦТАК.

Свое решение Ким Чен Ын объяснил тем, что Кымгансан является не только культурным достоянием Юга и Севера Кореи, но и "символом и картой в миниатюре межкорейских отношений, поэтому в отсутствие развития этих отношений не будет и туризма (южнокорейских граждан) на горе Кымгансан.

В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году Южная Корея прекратила организацию туристических поездок в этот район, а затем и Северная Корея в 2010 году объявила, что отныне будет разрабатывать район самостоятельно, без помощи Юга.

Это также нашло свое отражение в пламенной речи северокорейского лидера, который сказал, что гора Кымгансан более 10 лет оставалась без внимания из-за того, что чиновники "полагались на внешние силы и вели неправильную политику опоры на других".


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