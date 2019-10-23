Промоутер "Канело" отреагировал на секс-скандал

Против Де Ла Хойи подали иск.

Президент Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя отрицает, что в 2017 году совершил какое-либо насилие над некоей женщиной, с которой состоял в легкомысленных отношениях, и собирается защищаться в суде, сообщает Vesti.kz.

Накануне таблоид TMZ писал, что женщина обвинила промоутера в том, будто бы он пытался совершать с ней определенные сексуальные действия без ее согласия. Был подан иск. Женщина требует неуказанных убытков за сексуальное насилие, гендерное насилие, умышленное причинение эмоционального стресса и прочее.

В компании Де Ла Хойи заявили, что все это якобы фейк ради наживы на небедном бизнесмене.

- Недавно был подан несерьезный иск, в котором утверждалось, что Оскар Де Ла Хойя подверг сексуальному насилию Jane Doe, что является тотальной ложью. Оскар - очень успешный бизнесмен, управляющий одной из ведущих спортивных и развлекательных компаний страны, и поэтому является лакомой целью (для таких дел). Стоит отметить, что оба недавних иска были поданы одним и тем же адвокатом, который хочет сделать себе имя. Мы категорически отрицаем эти обвинения и будем энергично защитить доброе имя и репутацию Оскара, - говорится в официальном заявлении Golden Boy Promotions.

Ранее в октябре на ОДЛХ подал в суд бывший сотрудник GBP Дэвид Гонсалес: за "эмоциональные переживания". Он утверждает, что босс звонил ему "в неподходящие часы", чтобы он приезжал и помогал, когда экс-боксер крепко набирался.

Оскар ранее злоупотреблял алкоголем и кокаином, неоднократно обращался за лечением в частные клиники.

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