Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы"; "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2020 – 2022 годы"; "О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы".

Кроме того, будут обсуждены изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции".

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