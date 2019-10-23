Казахстанцы потратили на онлайн-покупки 144,6 млрд тенге

Мультипликативное влияние электронной коммерции на экономику позволит прогнозировать ежегодный вклад в ВВП на уровне 1,1%.

Объем электронной торговли за последние три года вырос почти в 2 раза. Положительная динамика сохраняется и в 2019 году – по оценкам экспертов в сентябре объем составил более 300 млрд тенге, а к 2025 году может достичь 1 трлн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на finreview.info.

Мультипликативное влияние электронной коммерции на экономику позволит прогнозировать ежегодный вклад в ВВП на уровне 1,1%.

Экономический спад в мировой экономике ускорил процесс перехода к цифровизации. Изменение ценности бизнеса, корректировка технологических и управленческих процессов, активное внедрение цифровых технологий и изменяющийся подход к управлению человеческими ресурсами стали причинами трансформации экономики. В результате глобальная цифровизация обеспечила среднегодовой рост рынка электронной торговли более чем на 11%, а по прогнозам международных экспертов к 2023 году объем продаж вырастет до 2,8 трлн долл. США.

Развитие электронной торговли представляет огромный потенциал для экономического роста. Во-первых, она дает возможность безграничного увеличения товарооборота. Во-вторых, предоставляет доступ на рынок любой страны. В-третьих, обеспечивает развитие транзитного потенциала.

В Казахстане за последние пять лет наблюдается рост электронной торговли в среднем на 26%, при этом с 2015 года среднегодовой рост ускорился до 30%. В валовом значении объем сделок в 2018 году достиг 259,5 млрд тенге. В том числе объем розничных — 144,6 млрд тенге, оптовых – 114,9 млрд тенге. Доля электронной торговли от общего объема розничной торговли составила 1,4%. По прогнозам Министерства национальной экономики в ближайшей пятилетней перспективе объем электронной розничной торговли вырастет до 2 трлн тенге.

Казахстанский рынок представлен свыше 1 700 самостоятельными интернет-магазинами и порядка 20 электронными торговыми площадками, на которых осуществляют деятельность свыше 1 млн субъектов малого и среднего бизнеса. Общее количество покупателей электронных товаров и услуг составляет около 2,3 млн человек.

Структура рынка электронной коммерции на 68% состоит из торговли товарами и на 32% — услугами. Высоким спросом пользуются строительные материалы, бытовая техника, косметика, одежда и обувь. Среди услуг – продажа авиа и железнодорожных билетов, оплата культурных мероприятий и коммунальных услуг.

Электронная коммерция, как способ применения современных информационных технологий и сети Интернет, становится важнейшим стратегическим направлением развития торговых операций. Для Казахстана ее развитие особенно актуально в период членства во Всемирной торговой организации, Евразийском экономическом союзе и инициативе "Пояс и путь". В этой связи Правительством принята Государственная программа "Цифровой Казахстан", в которой определены следующие целевые индикаторы:

доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли в 2019 году – 1,7%, в 2020 году – 2%, в 2022 году – 2,6%;

рост количества онлайн заказов в розничной торговле (к 2016 году) в 2019 году – 95%, в 2020 году – 144%, в 2022 году – 281%;

рост безналичных платежей посредством цифровых технологий (к 2019 году) в 2020 году – 18%, в 2022 году – 35%.

Одним из ключевых факторов, определяющих развитие электронной торговли, является доступность населения к информационным и коммуникационным технологиям и сети Интернет. По итогам 2018 года доля пользователей сети Интернет составила 81,3%. Ключевым событием года стало начало строительства волоконно-оптических линий связи АО "Казахтелеком" по проекту, направленному на обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов. В течение двух лет планируется строительство более 15 тыс. км волоконно-оптических линий связи и подключение к магистральным каналам почти 2,5 тыс. государственных учреждений в 828 населенных пунктах.

Согласно оценке Международного союза электросвязи ООН (International Telecommunication Union) по развитию информационно-коммуникационных технологий Казахстан занимает 52 позицию из 176 стран мира.

Состояние онлайн торговли неотъемлемо связано с развитием инструментов безналичных платежей. По данным Национального Банка на 1 сентября 2019 года в обращении находится 30,1 млн платежных карточек, держателями которых являются 26,6 млн человек (по сравнению с аналогичной датой 2018 года наблюдается рост на 39,6% и 49,5% соответственно). Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 78,6%, доля кредитных карточек – 18,0%.

Объемы транзакций с использованием платежных карточек в августе 2019 года составили 2,7 трлн тенге, увеличившись на 49,3% по сравнению с 2018 годом. Количество проведенных транзакций также возросло на 84,4% и достигло 130,4 млн попыток.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!