GGG проиграет "Канело" и уйдет на покой - Александр Беленький

Гена выиграл, но - еле-еле. 114-113 - у меня свой счет - Беленький.

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький в интервью Sports.kz оценил справедливость исхода поединка казахстанца Геннадия Головкина с украинцем Сергеем Деревянченко за титулы чемпиона Мира в среднем весе профессионального бокса по версиям IBF и IBO.

- Гена выиграл, но - еле-еле. 114-113 - у меня свой счет. Я предвидел, что бой будет именно таким. Сложным. С Деревянченко не могло быть иначе. Думал, Геннадий к концу поединка разберется с ним, с выносливостью у него всегда порядок был, поэтому мне казалось, что Головкин преодолеет нормальный ход боя и его нокаутирует, но этого не произошло.

- Вы оказались одним из немногих, кто смог предугадать нокдаун в первом раунде.

- Это просто повторение ситуации с Дэни Джейкобсом: нокдаун в первом раунде, а потом украинец выровнял бой. То, что сейчас Деревянченко многие считают победителем, - это естественно после такого боя.

- Что такого Сергей Деревянченко, который, скорее, техничный боксер, чем панчер, предложил Головкину, что Геннадий действительно оказался в очень непростой ситуации в заключительных раундах поединка?

- Он именно предложил хорошую технику, был непробиваем - и за счет этого провел бой хорошо. Ничего нового Деревянченко не показал: это был тот же самый Деревянченко, который дрался с Джейкобсом. Просто очень хорошая, не зрелищная техника. Вот и все. Деревянченко показал ровно то, что я от него ожидал. Гена показал меньше.

- А что именно?

- Мы увидели, что время и над ним властно. Мы это и так знали. Если будет третий бой с "Канело", он его проиграет.

- Вы приходите к такому выводу после боя с Деревянченко?

- Это очевидно было после второго поединка с "Канело". Первый бой Головкин выиграл. Второй - там туда-сюда было, но дали Альваресу, и это на скандал не тянуло. А третий он проиграет.

- Как Вы можете объяснить эпизод, когда Головкина освистали зрители на трибунах?

- Понимаете, от боксера, такого, как Гена, ждут победы. Если он показывает равный бой, его освистывают. А равный бой... Это значит - уже не выиграл.

- То есть, выиграл, но не совсем убедительно?

- Да.

- Трилогия с "Канело" в новых реалиях теряет смысл?

- Нет, почему? Нужно провести бой. Выиграть не удастся, но получится заработать денег - и уйти на покой.

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