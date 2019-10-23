Что посмотреть в "Астана Опера" в ноябре 

Яркие концертные программы будут предложены слушателям.

Яркие концертные программы произведений казахстанских и зарубежных авторов будут предложены слушателям в Камерном зале "Астана Опера" в ноябре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

3 ноября в 12.00 концерт для детей "Музыкальное разноголосье" познакомит ребят с оперным вокалом. Музыковед Маржан Жакенова в занимательной форме расскажет о всех видах оперных голосов – от сопрано до баса, а солисты театра исполнят популярные арии и дуэты из произведений В.А. Моцарта, Дж. Россини, Дж. Верди, Р. Леонкавалло, Ж. Бизе, Л. Хамиди, неаполитанские песни и др. В программе также примет участие хор детской театральной студии "Астана Опера". Партия фортепиано – Раушан Бескембирова, руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

8 ноября в 19.00 состоится вечер фортепианных дуэтов "Волшебство на клавишах двухцветных". Произведения прозвучат в исполнении творческого дуэта Гульжан Узенбаевой и Даны Жубановой-Али.

Гульжан Узенбаева – Заслуженный деятель Казахстана, член Союза композиторов РК, солистка Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, профессор кафедры фортепиано Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Дана Жубанова-Али активно пропагандирует казахскую фортепианную и камерную музыку в стране и за рубежом. Будучи доцентом кафедры фортепиано Казахского национального университета искусств (КазНУИ), воспитала более 70 лауреатов республиканских и международных конкурсов. В программу вечера вошли: "Самгау" для двух фортепиано Гульжан Узенбаевой, а также шедевры Ф. Шуберта, Д. Шостаковича, Д. Гершвина, А. Бородина и др. В концерте также примут участие студенты КазНУИ Анна Граб и Ерлан Серкебаев (класс доцента Даны Жубановой-Али).

12 ноября в 19.00 пройдет концерт "Көк байрағым, желбіре", приуроченный к 80-летию со дня своего основания Союза композиторов Казахстана. У истоков этого творческого союза в 1939 году стояла целая плеяда классиков казахской композиторской школы – А. Жубанов, Л. Хамиди, Е. Брусиловский, М. Тулебаев, Б. Ерзакович, С. Мухамеджанов, Б. Байкадамов и др. С деятельностью Союза композиторов Казахстана связано становление и дальнейшее развитие академической профессиональной музыки.

В концерте "Көк байрағым, желбіре" прозвучат сочинения казахстанских композиторов, таких как Алиби Абдинуров, Серикжан Абдинуров, Халыкберген Абильжанов, Дулат Абильдинов, Алья Бескембирова, Кенес Дуйсекеев, Серик Еркимбеков, Арман Жайым, Таскын Жармухамет, Асемгуль Жумадильдина, Ляззат Жуманова, Сланкожа Каракыстык, Актоты Райымкулова, Халык Ризабек, Карасай Сайжанов, Курмет Сакай, Марат Сутишев, Айсулу Тани, Сауле Туякова. Председатель Союза композиторов Казахстана – Балнур Кыдырбек. Ведущий – Куат Багисбеков.

16 и 17 ноября в 18.00 в рамках популярного проекта "Мелодии экрана" прозвучит музыка из всеми любимых кинолент. Мелодии из фильмов "Игрушка", "Джентльмены удачи", "Небо моего детства", "Три орешка для Золушки", "Королек – птичка певчая" и многих других будут исполнены в обработке автора проекта и дирижера Алихана Идрисова. Слушателей порадуют премьеры музыкальных произведений, комические номера, оригинальный сценарий.

20 ноября в 19.00 пройдет творческий вечер поэта и кинорежиссера Бахыта Каирбекова "В поисках собеседника". Бахыт Гафуович Каирбеков – Заслуженный деятель Казахстана, лауреат премии Махамбета, член Союза писателей СССР, член Союза кинематографистов РК, участник международных кинофестивалей России, Китая, Германии, Румынии, Турции, Венгрии, Ирана. В содержании творческого вечера: "Мой Абай" – стихи, переводы, фрагменты из фильмов, посвященные творчеству великого поэта, "Биография алматинца" – фрагменты из мюзикла "Достар серті", песни на слова автора, "Мир кочевья" в стихах, эссе и этнографических фильмах кинорежиссера, а также слайд-шоу и клипы. В творческом вечере также примут участие: композитор Заслуженный деятель Казахстана Артур Оренбургский, Камерный хор "Астана Опера", артисты театров "Астана Мюзикл" и "Астана Балет".

24 ноября в 12.00 будет представлен концерт для детей "Дружная семейка духовых и ударные инструменты" из цикла "Поход в театр". В концерте воедино слиты музыка, слово ведущего, загадки. В игровой форме дети познакомятся с духовыми инструментами и их звучанием. Маленькие зрители получать возможность насладиться звучанием настоящего профессионального духового оркестра. Оркестр духовых инструментов "Астана Опера" выступит под управлением дирижера Руслана Баймурзина, музыковед – Мәдениет қайраткері Маржан Жакенова.

24 ноября в 18.00 пройдет концерт "Приношение Бетховену" из цикла "Казахквартет приглашает". Музыкальный вечер откроет серию концертов, посвященных 250-летию великого композитора. Государственный струнный квартет им. Г.А. Жубановой в составе: Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), художественный руководитель – Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель) порадует слушателей новой программой. Прозвучат Струнный квартет №2 cоль мажор, ор.18, Струнный квартет №9 ("Героический") до мажор, ор.59, Струнный квартет №16 фа мажор, ор.135. В продолжении серии концертов артисты исполнят все 16 квартетов немецкого классика.

28 ноября в 19.00 вниманию любителей классического искусства будет предложено выступление камерного ансамбля Music d’Accordo Astana, посвященного памяти Вячеслава Узбекова. Жанр камерной музыки в Казахстане неразрывно связан с именем замечательного пианиста, прекрасного педагога, профессора Вячеслава Туркестановича Узбекова. Его выступления с сольными программами и в различных ансамблях с успехом проходили на многих мировых сценах, в том числе и в Камерном зале "Астана Опера". В состав ансамбля вошли ученики В.Т. Узбекова: скрипач Евгений Де, который для участия в концерте специально приезжает из США, а также Нигметулла Каримов (альт), Батырхан Хасенов (контрабас), Александр Тараскин (флейта), Дамиля Махпирова (гобой), Асет Нельдыбаев (фагот), Гульжанат Жанатаева, Салтанат Акбасова, Ильяс Узбеков (фортепиано). В программу вечера вошли произведения Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ж. Франсе, Г. Форе, Э. Элгара, С. Франка, А. Мишека.

30 ноября в 19.00 пройдет концерт "Мне довелось испить из родника…" с участием Камерного хора Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан. Творческий коллектив выступит с программой, в которой прозвучат хоровые произведения из репертуара Народного артиста СССР, дирижера Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова Анатолия Молодова, 90-летие которого отмечает казахстанская музыкальная общественность в этом году. Хормейстер – Ержан Сансызбаев, художественный руководитель и дирижер – Мәдениет қайраткері Гульмира Куттыбадамова.

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