Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России
Глава Чечни был на наибольшем количестве рекордов.
Фото : pbs.twimg.com23 октября 2019, 09:51
Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года, сообщил РИА Новости главный редактор Книги Станислав Коненко.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд как глава субъекта России, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз", - пояснил Коненко.
По его словам, сертификат будет вручен на церемонии празднования семилетия Книги в Москве министру спорта Чечни Мусе Ханарикову, который присутствует на мероприятии.
В апреле 2019 года Книга рекордов России зафиксировала в Чечне мировой рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде с участием более 1,2 тысячи всадников, который возглавлял Кадыров.
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