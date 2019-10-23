Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Глава Чечни был на наибольшем количестве рекордов.

Фото : pbs.twimg.com23 октября 2019, 09:51

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года, сообщил РИА Новости главный редактор Книги Станислав Коненко.

- Глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд как глава субъекта России, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз", - пояснил Коненко.

По его словам, сертификат будет вручен на церемонии празднования семилетия Книги в Москве министру спорта Чечни Мусе Ханарикову, который присутствует на мероприятии.

В апреле 2019 года Книга рекордов России зафиксировала в Чечне мировой рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде с участием более 1,2 тысячи всадников, который возглавлял Кадыров.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты