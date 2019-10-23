ВОЗ признал Казахстан страной, свободной от птичьего гриппа

Данный статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса.

На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных вышла информация о признании Казахстана страной, свободной от птичьего гриппа, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Минсельхоза.

- Это большая заслуга всей Ветеринарной службы Республики Казахстан, в том числе коллектива Министерства сельского хозяйства, Комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии. Птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Казахстана, основными направлениями которого являются - яичное и мясное. Данный статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана, - отмечается в сообщении.

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