Токаев упразднил ряд военных судов

Указ вступил в силу.

Указом главы государства от 15 октября 2019 года были упразднены некоторые военные суды гарнизонов Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда.

Так, были упразднены:

военный суд Актауского гарнизона Мангистауской области;

военный суд Карагандинского гарнизона Карагандинской области;

военный суд Костанайского гарнизона Костанайской области;

военный суд Талдыкорганского гарнизона Алматинской области;

военный суд Усть-Каменогорского гарнизона Восточно-Казахстанской области.

Указ вступил в силу.



В Военном суде уточнили, что по подсудности дела:

- военного суда Актауского гарнизона Мангистауской области относятся к военному суду Актюбинского гарнизона;

- военного суда Карагандинского гарнизона Карагандинской области и военного суда Костанайского гарнизона Костанайской области относятся к военному суду Акмолинского гарнизона;

- военного суда Талдыкорганского гарнизона Алматинской области относятся к военному суду Алматинского гарнизона;

- военного суда Усть-Каменогорского гарнизона Восточно-Казахстанской области относятся к военному суду Семейского гарнизона.

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