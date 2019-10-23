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Токаев упразднил ряд военных судов

Указ вступил в силу.

Фото : пресс-служба Военного суда23 октября 2019, 10:11

Указом главы государства от 15 октября 2019 года были упразднены некоторые военные суды гарнизонов Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда.

Так, были упразднены:

военный суд Актауского гарнизона Мангистауской области;
военный суд Карагандинского гарнизона Карагандинской области;
военный суд Костанайского гарнизона Костанайской области;
военный суд Талдыкорганского гарнизона Алматинской области;
военный суд Усть-Каменогорского гарнизона Восточно-Казахстанской области.

Указ вступил в силу.

В Военном суде уточнили, что по подсудности дела:

- военного суда Актауского гарнизона Мангистауской области относятся к военному суду Актюбинского гарнизона;
- военного суда Карагандинского гарнизона Карагандинской области и военного суда Костанайского гарнизона Костанайской области относятся к военному суду Акмолинского гарнизона;
- военного суда Талдыкорганского гарнизона Алматинской области относятся к военному суду Алматинского гарнизона;
- военного суда Усть-Каменогорского гарнизона Восточно-Казахстанской области относятся к военному суду Семейского гарнизона.


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