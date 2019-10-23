Отец выстрелил в инспекторов водоохраны, защищая сына-браконьера 

Подозреваемый арестован.

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, стрелявшего в инспекторов водоохраны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП области.

Примерно в 9 часов утра в дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратился житель Сарыагашского района, работающий инспектором водоохраны. Потерпевший сообщил, что ночью во время рейдовых мероприятий они заметили на Шардаринском водохранилище лодку с тремя подозрительными лицами, занимавшихся незаконной ловлей рыбы.

- Увидев инспекторов водоохраны молодые люди предприняли попытку скрыться, однако через 17 км. их лодка застряла. В этот момент на берегу появилась неизвестные лица, которые угрожая инспекторам оружием, выстрелили им под ноги, забрали сотовые телефоны и вместе с браконьерами скрылись на автомашине в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

На розыск и задержание подозреваемых в отделе полиции ориентировали весь личный состав, в том числе оперативников и участковых инспекторов полиции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Шардаринского РОП задержали подозреваемого в собственном доме. Им оказался житель Шардаринского района, отец одного из браконьеров. При обыске стражи порядка изъяли у задержанного охотничье ружье 16 калибра и сотовые телефоны потерпевших.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!