Какие изменения внесены в программу жилищного строительства "Нұрлы жер"

Финансовые затраты на реализацию программы предусматриваются за счет республиканского бюджета, а также частных инвестиций, в том числе субъектов квазигосударственного сектора.

Правительство Казахстана утвердило постановление от 19 октября 2019 года о внесении изменений и дополнений в государственную программу жилищного строительства "Нұрлы жер", сообщает Zakon.kz.

Первая поправка гласит, что финансовые затраты на реализацию программы предусматриваются за счет республиканского бюджета, а также частных инвестиций, в том числе субъектов квазигосударственного сектора.

Так, объемы финансирования программы составляют:

Из республиканского бюджета - 304,2 млрд тенге на 2019 год, 294,2 млрд тенге - на 2010 г., 297,1 млрд – на 2021 год, всего на 5 лет - предусмотрено 1171,7 млрд тенге.

Внебюджетные средства составляют - 129,4 млрд тенге в 2019 г., 101,2 млрд - в 2020 году, 109,6 – в 2021 году, всего на 5 лет – 504,2 млрд тенге. В общей сложности на строительство предусмотрено 1675,9 млрд тенге на 5 лет.

Объем ввода арендного жилья без права выкупа составляет - 507,3 тыс. кв. метров в 2019 году, 637,5 тыс. кв. метров – в 2020 году и столько же в 2021 году.

Раздел 5 "Основные направления, пути достижения цели и задачи программы, соответствующие меры» дополнен частями следующего содержания:

- В 2019 году допускается местными исполнительными органами (МИО) городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента приобретение жилья на первичном и вторичном рынках для обеспечения работающей молодежи арендным жильем без права выкупа в рамках предусмотренных средств.

Размер выделяемых средств из республиканского бюджета на единицу приобретения или строительства арендного жилья без выкупа не превышает для городов Нур-Султана и Шымкента 7,2 млн тенге, для города Алматы в 2019 году 13,2 млн тенге и по 7,2 млн тенге на 2020-2021 годы.

При превышении стоимости жилья, установленного предела, затраты покрываются за счет средств местного бюджета.

В 2019 году допускается МИО городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента передать часть квартир в аренду без права выкупа для работающей молодежи в объектах кредитного жилья, построенных за счет выпущенных облигационных займов.

При этом в последующем стоимость кредитного жилья возмещается за счет передачи квартир в аренду в объектах арендного жилья без права выкупа или средств местного бюджета.

Также говорится, что ежегодно в реализацию поручений главы государства, данных на XVIII съезде партии "Нұр Отан" и церемонии открытия Года молодежи, арендным жильем без права выкупа будет обеспечиваться 6 тыс. малообеспеченных многодетных семей в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 3 тыс. работающей молодежи.

При этом общая площадь жилья не должна превышать 80 кв. метров с допустимым отклонением не более 5 %. Допускается строительство жилья с площадями, превышающими допустимое отклонение, при возмещении затрат на их строительство за счет средств местного бюджета или застройщика. При реализации жилья стоимость возмещается по общей площади участником программы.

В подразделе "Строительство жилья с привлечением субъектов квазигосударственного сектора" говорится, что для завершения проблемных объектов АО "Байтерек девелопмент" предоставляет кредит уполномоченной организации акимата города Нур-Султана на условиях платности, срочности и возвратности.

Уполномоченная организация за счет средств, привлекаемых от АО "Байтерек девелопмент", проводит финансовый, юридический и технический аудиты проблемных объектов жилищного строительства, финансирует проектные и строительно-монтажные работы, снос или демонтаж объектов, в том числе объектов незавершенного строительства, выкуп земельных участков (прав землепользования), строительство новых многоквартирных жилых домов, а также авансирование строительства с условием обеспечения возвратности кредитных средств.

Уполномоченная организация вправе с учетом возвратности средств перед АО "Байтерек девелопмент" по согласованию с акиматом города Нур-Султана использовать повторно средства от реализации свободных площадей на объектах, а также в рамках предоставляемых кредитных средств, на строительство новых многоквартирных жилых домов (со встроенными помещениями и паркингом).

Акимат города Нур-Султана за счет средств местного бюджета может обеспечивать финансирование и строительство инженерных сетей и благоустройства в рамках завершения строительства проблемных объектов.

Источники средств и условия кредитования АО "НУХ "Байтерек" уполномоченной организации определяются в соответствии с протоколом Совета по управлению Национальным фондом РК.

Межведомственная комиссия акимата города Нур-Султана по вопросам долевого участия в жилищном строительстве рассматривает перечень объектов и рекомендует их уполномоченной организации для финансирования за счет кредитных средств.

Ценовые и технические параметры объектов определяются на основании утвержденной проектно-сметной документации, положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы и результатов технического аудита об объемах выполненных работ.

На основании указанных подтверждающих документов, а также данных о наличии свободных площадей уполномоченная организация определяет объем финансовых средств, необходимый для завершения строительства, с условием обеспечения возвратности кредитных средств в установленные сроки.

Возвратность средств обеспечивается за счет передачи уполномоченной организации свободных площадей или средств от их реализации в проблемных объектах и (или) новых многоквартирных жилых домах, а также денежных средств или имущества, взысканного в пользу дольщиков.

Акимат города Нур-Султана обеспечивает исполнение обязательств уполномоченной организации перед АО "Байтерек девелопмент" в установленные сроки.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!