Сотрудники полиции осуждены за систематические взятки

Так, 17 октября 2019 года приговором районного суда №2 Алматинского района г.Нур-Султана инспектор дорожно-патрульной службы К. Досханов осужден на 4 года лишения свободы.

Сразу в нескольких регионах страны вынесены обвинительные приговоры в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Так, 17 октября 2019 года приговором районного суда №2 Алматинского района г.Нур-Султана инспектор дорожно-патрульной службы ДП города капитан полиции К. Досханов осужден на 4 года лишения свободы.

- Он обвинялся в завладении путем обмана денежными средствами представителя ТОО в сумме 390 тыс.тенге из ранее оговоренных 4 тыс. долларов США, якобы для передачи должностным лицам миграционной службы за освобождение ранее задержанных 19-ти граждан Республики Узбекистан, - сообщили в Антикоррупционной службе.

21 октября приговором этого же суда за получение взятки в сумме 100 тыс. тенге за непривлечение казахстанца к адмответственности, к штрафу в размере 30-кратной суммы взятки, осужден инспектор спецбатальона ПП ДП города лейтенант полиции Д. Салкимбаев.

В этот же день за аналогичное преступление (взятка в сумме 70 тыс. тенге за непривлечение к уголовной ответственности) Бурабайским районным судом оперуполномоченному ОКП отдела полиции района ДП Акмолинской области капитану полиции Тен В.Б. назначено наказание в виде штрафа в сумме 4 млн 900 тыс.тенге.

Петропавловским городским судом в неоднократном получении взяток (бытовая коррупция) от водителей за непривлечение к адмответственности признаны виновными полицейские батальона УП города старший сержант полиции Кузьминых П.В. и младший сержант полиции Хисамутдинов Т.Е. Они осуждены к 7 годам лишения свободы каждый.

Все сотрудники полиции пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и специальных званий.

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