Поручение Токаева "открыть небо". Из Малайзии в Казахстан появятся новые рейсы

Такой режим распространяется на аэропорты Нур-Султана, Алматы, Караганды, Шымкента, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокшетау, Тараза, Петропавловска, Семея.

Крупнейший низкобюджетный перевозчик Азии намерен открыть прямые рейсы в Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

- В Куала Лумпур казахстанская делегация в составе представителей Комитета гражданской авиации МИИР РК, Посольства РК в Малайзии, аэропортов Нур-Султана, Алматы и Караганды провела переговоры с совладельцем и основателем группы компаний Air Asia. Компания является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Азии и 13-ой в мире, - говорится в сообщении.

Стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения авиакомпании Air Asia между Казахстаном и Малайзией.

Читайте также:

Президент: Не потакайте одной авиакомпании, надо открывать небо

Малазийской стороне была предложена возможность выполнения полетов через Казахстан в крупнейшие мировые финансовые центры с 5-ой степенью свободы воздуха в аэропортах Нур-Султан, Алматы, Караганды и других. Режим "открытое небо" распространяется на аэропорты Нур-Султана, Алматы, Караганды, Шымкента, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокшетау, Тараза, Петропавловска, Семея.

Представителями отечественных аэропортов были предложены различные механизмы по стимулированию открытия регулярных полетов.

В свою очередь, представители авиакомпании выразили заинтересованность в открытии прямых рейсов в Алматы с пятой степенью свободы воздуха в города Европы Рим, Милан, Ницца и г. Нью-Йорк (США).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!