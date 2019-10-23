Для этого в городе ведется строительство 6 домов на 240 квартир.

До конца 2019 года в Атырау переселят жильцов шести аварийных общежитий, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Об этом рассказал глава региона Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы жителей в чат-канале "Акимат Атырауской области" в приложении Telegram.

Как сообщил аким области, на сегодня в областном центре переселению подлежат жильцы 12 аварийных общежитий. Для этого в Атырау ведется строительство 6 домов на 240 квартир.

– До конца года в эксплуатацию будут сданы 3 многоэтажных жилых дома в микрорайоне Береке, что позволит переселить жильцов 6-7 аварийных общежитий. Мы планировали закончить строительство всех 6 домов в этом году, но, к сожалению, по словам подрядчиков, это не представляется возможным в силу определенных причин. Жильцы каких общежитий будут переселены, станет известно в скором времени. Остальные – в течение первого полугодия следующего года, - отметил он.

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