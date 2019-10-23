Нигматулин: Надо активизировать выполнение поручения Елбасы по расширению доходной части бюджета

По словам Нурлана Нигматулина, доходная часть бюджета на треть по-прежнему состоит из трансферта из Национального фонда и экспортной таможенной пошлины на нефть.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на важности выполнения поручения Елбасы о поиске дополнительных источников доходов для государства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы депутатами поднят вопрос об основных источниках прироста налоговых поступлений в бюджет в предстоящие три года. Обеспокоенность у депутатского корпуса вызвало планируемое снижение расходов на поддержку реального сектора экономики.

Спикер Мажилиса, напомнив, что необходимость поиска дополнительных источников доходов для государства недавно поднималась Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, подчеркнул важность этого для дальнейшего развития экономики, промышленности, для выполнения социальных обязательств государства перед населением.

При этом, по словам Нурлана Нигматулина, доходная часть бюджета на треть по-прежнему состоит из трансферта из Национального фонда и экспортной таможенной пошлины на нефть.

- Вы помните, Елбасы указал и конкретные пути, как изменить эту ситуацию. Для этого надо: развивать транспортно-транзитный потенциал, продвигать экспорт несырьевых товаров, необходимо увеличить до 50% долю малого и среднего бизнеса. Понятно, что эта задача должна решаться всем Правительством. Но главную «скрипку» здесь должны играть министерства экономического блока, - сказал Спикер Мажилиса.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, в данном случае главное – четко понимать, что для этого нужно делать, а депутатский корпус окажет всю необходимую для этого законодательную поддержку.

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