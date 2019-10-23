Смоляков: Нацбанк готов к интервенциям

При этом Нацбанк продолжит публично информировать о проведенных операциях.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков рассказал, каковы будут действия финрегулятора на валютном рынке в случае колебаний, передает корреспондент Zakon.kz.

- По оценкам Нацбанка, инфляция по итогам года будет формироваться на уровне 5,7%- 5,8%. В 2020 году ожидается некоторое замедление инфляции с сохранением внутри целевого коридора 4-6%. В рамках режима инфляционного таргетирования Нацбанк не устанавливает границы коридора и другие ориентиры по обменному курсу тенге. Обменный курс формируется от внешних и внутренних факторов, то есть под влиянием притоков иностранных валют на территорию страны, а также спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, - сказал он.

По его словам, в случае колебаний валютного курса Нацбанк готов к интервенциям.

- Отдельные колебания, которые могут привести к существенному дисбалансу на валютном рынке, будут сглаживаться интервенциями на валютном рынке. При этом Нацбанк продолжит публично информировать о проведенных операциях, - сказал Смоляков.

Как сообщил представитель финрегулятора, ситуация на внутреннем валютном рынке складывается с учетом динамики цен на рынке нефти.

- По состоянию на 21 октября курс составил 389,77 тенге за доллар. При текущей цене на нефть 59,2 долларов за баррель. Ослабление с начала года составило 1,4%, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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