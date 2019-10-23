Акимат столицы и НПО планируют совместно развивать общественные пространства и КСК

Вместе мы можем сделать еще больше - Кульгинов.

Как в столице оказывают помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и людям с особыми потребностями, как развиваются соцпредпринимательство и волонтерство, рассказали представители неправительственных организаций. Аким столицы Алтай Кульгинов выслушал предложения всех присутствующих на встрече представителей НПО, сообщает УДОР столицы.

Встреча прошла в Центре поддержки института семьи "Жанұя".

Руководитель частного фонда "Қорғау Астана" Анна Рыль отметила, что нужна помощь в расширении приюта для лиц, переживших домашнее насилие и попавших в сложную жизненную ситуацию, "служба сама приходит на помощь человеку, для получения АСП совместно с акиматом помогли порядка 300 людям с пропиской. Каждая история для нас своего рода кейс, который мы ведем до логического завершения". В центре люди могут находиться до 6 месяцев, в организации с посетителями работают психологи.

Ардак Отарбаев, представитель Общественного объединения инвалидов "Центр независимая жизнь Дос", после ДТП оказался в инвалидной коляске, но не опустил руки: выступает на соревнованиях по бальным танцам и занимается соцделами. Так, аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо снимать все имеющиеся барьеры, "город должен быть комфортным для проживания".

О мерах трудоустройства социально уязвимого слоя населения и людей с особыми потребностями рассказал руководитель соцмастерской GreenTAL Эмин Аскеров. Также поднимались вопросы деятельности волонтеров, клубе "28 петель", которые вяжут для недоношенных детей вещи и т.д. Участники озвучивали вопросы по аренде помещений, точек сбыта для изготавливаемой продукции, создании условий для людей с особыми потребностями.

Аким столицы Алтай Кульгинов поблагодарил участников и предложил проекты для совместных работ.

- Я очень рад тому, что каждый выступающий озвучил конкретные предложения и проекты. Вместе мы можем сделать еще больше. В этом году число активных НПО по сравнению с прошлым годом увеличилось практически в 2 два раза - с 273 до 471. Радует, что есть НПО, которые продвигают полезные для общества проекты. Президент объявил 2020 год - Годом волонтеров. Здесь можем тоже точечно поработать. Предлагаю совместно поработать над улучшением работ КСК. Ведь КСК - это организация местного самоуправления. Общими сплоченными действиями можем достичь значимых результатов. Также совместно можем заниматься развитием городских общественных пространств, - подытожил аким города Кульгинов.

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