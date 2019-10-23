Налоговики обратились к перевозчикам

Работа по идентификации грузополучателей взята на особый контроль.

За 9 месяцев 2019 года выявлено 13 тысяч фактов ввоза товаров в адрес фиктивных резидентов Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Работа по идентификации грузополучателей, сведений о перемещаемых товарах, их стоимости, соответствия заявленного товара с фактическим перемещаемым товаром взята на особый контроль.

Положениями Закона РК "О регулировании торговой деятельности" органы государственных доходов запрашивают и получают от перевозчика или от лица, осуществляющего перемещение товаров через Государственную границу с государствами-членами ЕАЭС, необходимую информацию, а также документы и сведения, касающиеся перемещаемых товаров.

- Документом, по которой осуществляется международная перевозка грузов, является товарно-транспортная накладная (CMR), предусмотренная Соглашением о взаимодействии государств-участников Содружества независимых государств в области международных автомобильных грузовых перевозок от 18 сентября 2003 года. CMR является документом, содержащим сведения из всех документов, сопровождающих груз, например, инвойс, контракт, сертификаты, лицензии и т.д., - говорится в сообщении.

Сведения, указанные в CMR, должны соответствовать сведениям, указанным в приложенных к CMR товаросопроводительных документах.

И эти документы в соответствии с Конвенцией о договоре международной перевозки грузов от 19 мая 1956 года должны быть присоединены отправителем к CMR или предоставлены в распоряжение перевозчика, в том числе книжки МДП и инвойсы (счета-фактуры).

Что же касается перемещения товаров железнодорожным транспортом, то в соответствии с Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении от 1 ноября 1951 года (СМГС) международные железнодорожные перевозки оформляются накладной единого образца, в соответствие с Правилами перевозок грузов.

СМГС также предусмотрено, что в накладной должны содержаться сведения о перечне сопроводительных документов, приложенных к ней отправителем. В этой связи, при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС необходимо руководствоваться требованиями указанных международных договоров.

Учитывая изложенное, КГД МФ РК обращает внимание перевозщиков на соблюдение положений вышеуказанных нормативных провавых актов.

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