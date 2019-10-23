Снимавшего зеркала с дорогих машин поймали в Алматы

Только за последний месяц им было совершено более 30 краж.

В Алматы задержаны серийный автовор и скупщик краденых зеркал, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Только за последний месяц им было совершено более 30 краж на территории Алмалинском района. Во время очередного промысла подозреваемый был задержан оперативниками с поличным.

- Поступило сообщение, что сняты зеркала с машины, припаркованной на пересечении улиц Маметовой и Чайковского. На место преступления отправили следственно-оперативную группу. С учетом почерка преступника, мы на тот момент не исключили, что в ближайшее время он будет орудовать в этом квадрате, и, как оказалось, не зря. Оперативники вычислили и задержали подозреваемого с поличным. Мужчина пытался ретироваться и избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая зеркала. Задержанный - гр.Т., 1987 года рождения, ранее судим за разбойное нападение и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. По данному факту в отношении него начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК, - рассказал подробности начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник Есен Искаков.

По данным спикера, этот фигурант специализировался в основном на кражах боковых зеркал с авто определенных марок и моделей: Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 570, Toyota Camry 55 и др. Сбывал краденое своему знакомому, работающему в ТД "Кар Сити".

- Речь идет о 32-х летнем гр.М., который скупал ворованные зеркала и отдавал под реализацию другим продавцам, выдавая товар как приобретенный с утилизационных автомобилей. Свой куш он ловил с разницы цены, устанавливаемой продавцами. Сейчас гр.М. признан подозреваемым по уголовному делу, расследуемому по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 ч. 2. УК РК - приобретение или сбыт имущества, заведомо преступным путем, неоднократно. Оба фигуранта водворены в ИВС ДП города Алматы. Проводятся следственные действия, - резюмировал подполковник Искаков.

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