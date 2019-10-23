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В Казахстане ожидается повышение температуры воздуха 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pxhere.com23 октября 2019, 12:20

В Казахстане ожидается повышение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на 24-26 октября.

В южных областях Казахстана под влиянием антициклона сохранится малооблачная и без осадков погода. Через северные и восточные области республики в предстоящие трое суток будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми здесь ожидаются осадки, туман и гололёд. С усилением западного ветра уже возможно и возникновение метелей. А так как в тропосфере установились западные потоки, которые принесут тёплый и влажный воздух с Атлантики, то на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха. Она предполагается выше обычной для данного периода на 2…5°С.


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