Нигматулин: Программа занятости – это не программа адресной социальной помощи

При этом председатель мажилиса акцентировал внимание на необходимости корректировки программы "Еңбек".

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин поднял вопрос об эффективности программ занятости, которые реализуются в настоящее время в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании мажилиса в ходе обсуждения проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы отдельное внимание депутаты уделили созданию новых рабочих мест в целом и результативности госпрограммы "Еңбек" в частности.

Согласно представленному проекту трехлетнего бюджета на реализацию государственной программы "Еңбек" выделяется 186 млрд тенге. Вместе с тем, по словам депутатов, улучшения ситуации на рынке труда не наблюдается.

- Программа занятости – это не программа адресной социальной помощи. Это программа, результатом которой должно стать создание новых рабочих мест, - подчеркнул Спикер Мажилиса.

- Здесь должен соблюдаться тот же подход, что и в инвестиционных программах в экономике: каждый вложенный тенге должен давать отдачу. Только здесь отдача не в виде дивидендов, отдача должна быть в форме созданных конкретных рабочих мест, - считает Нурлан Нигматулин.

При этом председатель мажилиса акцентировал внимание на необходимости корректировки программы "Еңбек".

- Сейчас начали наводить порядок с адресной социальной помощью, поставили ограничители. Наверное, то же самое надо сделать и здесь, - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру труда и социальной защиты населения.

– Программа на самом деле очень нужная. Но она должна давать мультипликативный эффект, чтобы у нас все не сводилось к обучению и переобучению. Выделяются деньги, следовательно, должны создаваться рабочие места, соответственно люди должны получать заработную плату и платить с неё подоходный налог. Если нет такого результата (а мы его не видим), значит, деньги уходят, что называется, в песок. Когда человек продуктивно работает, он перестаёт быть получателем социальной помощи, он сам начинает производить доход. Это как сообщающиеся сосуды. Отдаем больше на Программу занятости, на АСП мы должны меньше закладывать. А у нас и там растет, и там растет. Надо разобраться, в чем причина. Давайте, на "Правительственном часе" послушаем, как на деле осуществляется Программа "Еңбек". И выслушаем Ваши предложения, что надо сделать на законодательном уровне, - сказал Нурлан Нигматулин.

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