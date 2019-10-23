Оправданного ранее судью Штейнке приговорили к 3,6 годам лишения свободы
23 июля 2019 года Алмалинским районным судом Алматы А.Штейнке был оправдан.
Судья Андрей Штейнке приговорен к 3,6 годам лишения свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.
23 октября 2019 года приговором апелляционной коллегии по уголовным делам города Алматы к 3,6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, за мошенничество и подстрекательство во взяточничестве в сумме 10 тыс.долларов США осужден судья Ауэзовского районного суда №2 Алматы А.Штейнке.
Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда РК.
23 июля 2019 года Алмалинским районным судом Алматы А.Штейнке был оправдан.
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