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Оправданного ранее судью Штейнке приговорили к 3,6 годам лишения свободы

23 июля 2019 года Алмалинским районным судом Алматы А.Штейнке был оправдан.

Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин23 октября 2019, 12:35

Судья Андрей Штейнке приговорен к 3,6 годам лишения свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

23 октября 2019 года приговором апелляционной коллегии по уголовным делам города Алматы к 3,6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, за мошенничество и подстрекательство во взяточничестве в сумме 10 тыс.долларов США осужден судья Ауэзовского районного суда №2 Алматы А.Штейнке.

Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда РК.

23 июля 2019 года Алмалинским районным судом Алматы А.Штейнке был оправдан.


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