В Туркестане к концу года будет сдано 11 объектов

В центре города сдадут в эксплуатацию 52 жилых дома на 2351 квартир.

В Нур-Султане на площадке Службы центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, посвященная итогам социально-экономического развития региона. Глава региона рассказал об экономическом и социальном развитии области и работе, проделанной в различных сферах, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

- 19 июня 2018 года Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев подписал исторический Указ об образовании Туркестанской области, областным центром которого стал город Туркестан. С того момента, священный город, на протяжении многих веков служивший политической и духовной колыбелью Казахского ханства и тюркского мира, начал отсчет новой истории. Регион с населением более 2 миллионов человек получил новый вектор развития, а областной центр – Туркестан превратился в большую строительную площадку, - подчеркнул Шукеев.

На сегодняшний день в древнем городе с участием регионов, национальных компаний и бизнеса ведется строительство 26 объектов. К примеру, в административно-деловом центре возводят здания областного акимата, управлений, департаментов, конгресс-центра, медиа-центра, площади Нур-Султан, дворца школьников, стадиона, музыкальной школы, цифрового офиса, спортивного комплекса с бассейном, сетей связи Смарт сити, спортивной школы олимпийского резерва, городского парка, колледжа туризма и центра обслуживания населения.

Кроме того, в духовном-культурном центре города ведется строительство музыкального фонтана, восточной бани, дворца бракосочетания, центра "Ұлы дала елі", драматического театра, визит-центра, музея им. Х.А.Яссауи, научной-универсальной библиотеки, центра ремесленников "Великий Шелковый путь" и амфитеатра. В общей сложности, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 11 объектов.

Помимо этого, в административно-деловом центре сдадут в эксплуатацию 52 жилых дома на 2351 квартир. Более того, в ноябре этого года завершится строительство еще 7 жилых домов на 205 квартир. В тоже время 19 домов на 610 квартир ожидается сдать на благо народа до конца текущего года.

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