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Справил нужду, где пришлось. В Алматы на видео сняли невменяемого водителя

После этого он буквально завалился в салон.

Фото : кадр видео23 октября 2019, 13:40

В Алматы очевидцы сняли на камеру водителя, который, судя по всему, был сильно пьян, передает Zakon.kz.

Голос за кадром сообщает, что на пересечении улиц Шевченко - Манаса пьяный водитель решил справить нужду.

После этого он буквально завалился в салон. На авто приклеена табличка, сигнализирующая о том, что за рулем человек с ограниченными возможностями.

Видео: Assel Konkashova/Facebook


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