Жанибек Алимханулы показал подготовку к следующему бою

Известно, что вечер бокса, где выступит Алимханулы, организует компания Top Rank и будет транслироваться на ESPN.

26-летний казахстанец Жанибек Алимханулы 9 ноября в вечере бокса на арене Chukchansi Park во Фресно, Калифорния проведет защиту своего титула WBC Continental Americas в среднем весе против канадца нигерийского происхождения Альберта Онолуносе. Видео со спарингов в преддверии этого боя Жанибек выкладывает в своем Instagram, передает Zakon.kz.

Известно, что вечер бокса, где выступит Алимханулы, организует компания Top Rank и будет транслироваться на ESPN.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дайындық жоғары деңгейде өтіп жатыр ???? Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly) 22 Окт 2019 в 7:47 PDT

- Подготовка проходит на очень высоком уровне, - подписал видео боксер.

В главных боях чемпион мира WBO в первом легком весе Джеймел Херринг встретится с обязательным претендентом Ламонтом Роучем, а обязательный претендент на титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе Кубрат Пулев - с Райделлом Букером.

Также на данном вечере бокса 9 ноября (утром 10 ноября по казахстанскому времени) 28-летний бывший претендент на титул в первом полусреднем весе Амир Имам вернется на ринг после полуторалетнего перерыва и проведет первый бой по своему новому контракту с Top Rank против никарагуанца Маркоса Мохики.

А 25-летний двукратный олимпийский чемпион, кубинец Робейси Рамирес проведет поединок против 19-летнего американца мексиканского происхождения Фернандо Ибарры. Переход Рамиреса, в прошлом году сбежавшего со сборов кубинской сборной в Мексике, в профессионалы под эгидой Top Rank вызвал большой интерес, но в августе в своем дебютном бою Рамирес побывал в нокдауне и проиграл раздельным решением судей Адану Гонсалесу.

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