Медики в ВКО предотвратили авиакатастрофу

Медики на вертолете перевозили из Риддера в Усть-Каменогорск пациента с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Год назад врач-реаниматолог и фельдшер совершили подвиг и получили награду за героизм в чрезвычайной ситуации, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО, врач-реаниматолог областной больницы Галина Семенова и фельдшер отделения санитарной авиации Татьяна Сергеева год назад предотвратили авиакатастрофу. Медики на вертолете перевозили из Риддера в Усть-Каменогорск пациента с тяжелой черепно-мозговой травмой.

- Вертолет неожиданно сильно затрясло, носилки с пациентом повернулись где-то под углом 45 градусов. Мы поняли, что в кабине пилотов происходит что-то неладное и бросились туда. Оказалось, что у второго пилота начались судороги, он упал на командира судна, заблокировав при этом рычаги управления и педаль, - вспоминает Галина Семенова.

Галина с Татьяной оттащили пилота и оказали ему помощь. Командир экипажа смог экстренно посадить воздушное судно на площадке в селе Винное Глубоковского района.

В октябре 2018 года отвагу Галины и Татьяны отметили по линии Минздрава. А 22 октября нынешнего года в Усть-Каменогорске отважные женщины получили нагрудные знаки "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" (за героизм в чрезвычайных ситуациях) от Комитета по ЧС.

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