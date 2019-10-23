Жители Арыси просят не торопиться с возведением новых домов, но сделать это качественно

До наступления холодов все дома будут завершены, полная уверенность есть - Шукеев.

Жители Арыси просят власти не торопиться с завершением строительства новых домов, но сделать все качественно. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент Zakon.kz.

Планируется завершить работы по восстановлению города до 1 ноября. На данный момент 90% домов уже восстановлено. Что, по словам Шукеева, беспрецедентно. Ведь восстановление населенных пунктов после таких разрушений занимает от полугода до года. В Арыси большая часть восстановлена за 3 месяца.

- Сейчас идет завершение работ по снесенным домам, некоторые многоквартирные. В ноябре они должны быть сданы. В зависимости от ситуации регулируем даты. До 1 ноября все эти работы должны быть завершены. Но погода позволяет завершать еще в ноябре работы. Жители Арыси сами говорят: "не торопитесь, сделайте качественно". Думаем, никакой здесь проблемы в Арыси нет. До наступления холодов все дома будут завершены, полная уверенность есть. За такой короткий срок проделана огромная и качественная работа, - прокомментировал глава области.

Отвечая на вопрос журналистов о горожанах, пытавшихся улучшить свои жилищные условия за счет государства (они разрушали собственные дома имитируя попадание снаряда), Шукеев отметил работу специальной комиссии, куда акимы не входили.

- Правильно было, что не аким принимал решение, не министр, а институт, который по каждому дому выносил решение - подлежит ли восстановлению или сносу. Некоторые наиболее активные подавали в суд. Некоторые пытались разрушать. Но это видно, как только начиналось, мы сразу купировали. Видно, дом пострадал от взрыва или от других действий, - сказал он.

На данный момент даже те, кто оспаривал решение института (это около 100 человек), успокоились. В целом, по мнению Шукеева, город после ремонта стал выглядеть лучше, чем до взрывов. Ведь все социальные объекты школы больницы, дома культуры, спорт сооружения, вокзалы, площади, скверы - все имеет другой вид.

- Мы хотим от имени арысцев поблагодрить всех, кто принимал участие в восстановлении Арыси. Люди, которые там работали, совершили подвиг в таких климатических условиях. Были дни, когда 50 градусов жары, они работали с металлическими материалами, - обратился Шукеев от имени горожан. - Из 8637 жилых домов (8534 индивидуальных, 103 многоэтажных жилых дома) было отремонтировано 7163 (7063 частных, 100 многоэтажных жилых домов). В том числе 470 домов отстроены заново (467 частных, 3 многоэтажных жилых дома).

Налаживается и инфраструктура города Арысь. Отремонтированы канализационные системы. Городские власти не забыли про поврежденные улицы. На многих из них проложены тротуары, ведутся работы по установке уличного освещения. Из 68 социальных объектов отремонтированы и сданы в эксплуатацию 62.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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