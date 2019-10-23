Для развития туризма в Туркестане нужно построить международный аэропорт

Туристы, приезжающие за историей, более состоятельны в финансовом плане. Для них обязательно нужно построить международный аэропорт, 5* и 4* отели, открыть хорошие рестораны – Шукеев.

Туризм – самая перспективная отрасль Туркестанской области. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент Zakon.kz.

Два основных направления, названные главой региона, стали паломничество и исторический туризм.

- Паломничество – это особое направление. Это туристы со всего Казахстана, Средней Азии, Турции. Для таких туристов мы должны обязательно предусмотреть, развить в Туркестане доступный транспорт, доступные отели, гостиницы, систему питания, обучать гидов, которые специализироваться именно на паломническом туризме, - сказал Шукеев.

Туристы, приезжающие за историей, по мнению спикера, более состоятельны в финансовом плане, а потому для них в городе "обязательно нужно построить международный аэропорт, 5* и 4* отели, выстроить систему питания, включающую в себя хорошие рестораны и места, где они могли бы хорошо и достойно отдохнуть".

Кроме того, по его словам, большое значение в развитии региона играет проект строительства высокоскоростной железной дороги, которая сможет соединить Узбекистан и Казахстан.

- В Узбекистане было в прошлом году более 5 млн туристов. В значительной степени это туристы этой категории. И, я знаю, что большинство из них хотели бы приехать Туркестан посмотреть. Но для этого нам надо решить вопрос перехода через границу, максимально облегчить эту процедуру и решить вопрос транспорта, - добавил Шукеев.

Спикер также привел статистику: в прошлом году мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави в прошлом году посетило 1 млн 400 тыс. человек.

- И этот потенциал огромен. По мере развития Туркестана, строительства новых объектов, повышения комфортности проживания, эта цифра будет в разы увеличиваться. Мы рассматриваем туризм как самую перспективную отрасль области, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!