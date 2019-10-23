Тенге немного укрепился к валютам
Средневзвешенный курс доллара составил 388,96 тенге (-0,81).
Фото : informburo.kz23 октября 2019, 15:53
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 388,96 тенге (-0,81).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1100 тенге (-0,0130), объем торгов 5 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 389,3-390,7 тенге, евро – 432,3-434,3 тенге, рос.рубля 6,09-6,14 тенге.
В торгах приняли участие 13 членов KASE.
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