Тенге немного укрепился к валютам

Средневзвешенный курс доллара составил 388,96 тенге (-0,81).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 388,96 тенге (-0,81).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1100 тенге (-0,0130), объем торгов 5 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 389,3-390,7 тенге, евро – 432,3-434,3 тенге, рос.рубля 6,09-6,14 тенге.

В торгах приняли участие 13 членов KASE.

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