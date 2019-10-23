Уже пытался убить. Житель Сарканда задержан за ранение ножом полицейского

Пьяный молодой мужчина напал на участкового инспектора и нанес ему два ножевых ранения.

В Алматинской области задержали и поместили под стражу 26-летнего мужчину, напавшего с ножом на сотрудника полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Факт зарегистрирован в городе Сарканде 22 октября. Пьяный молодой мужчина напал на участкового инспектора и нанес ему два ножевых ранения. Несмотря на агрессивность вооруженного кухонным ножом дебошира, полицейским удалось его обезоружить, задержать и доставить в местный райотдел.

- Выяснилось, что к участковому инспектору полицию позвонила мать подозреваемого, которая пожаловалась на сына, устроившего дома пьяный дебош. Подозреваемый в 2011 году уже был судим за попытку убийства полицейского и освободился условно-досрочно в декабре прошлого года. Сейчас задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания. Расследование по факту поставлено областным Департаментом на особый контроль, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту вооруженного нападения на сотрудника полиции начато уголовное расследование по ст. 24, ст. 99 ч.2 УК РК - покушение на убийство.

- Тут необходимо отметить подготовленность полицейского, мгновенно среагировавшего на внезапный выпад вооруженного дебошира, которого он сумел разоружить и при содействии напарника задержать. Кстати, получивший ножевые ранения офицер полиции после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение. Сейчас находится на больничном. Через день-другой участковый инспектор вновь приступит к своим обязанностям, - дополнили в областной полиции.

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