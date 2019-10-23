Какие страны беднее и богаче Казахстана

Число ВВП по ППС показывает экономическое развитие и уровень бедности страны или наоборот ее состоятельности. Все показатели представляются в валюте доллар США.

Всемирный банк предоставил рейтинг стран по ВВП на душу населения по ППС. Это показатель валового внутреннего продукта, произведенного в стране в целом за год и разделенного на количество населения, передает Zakon.kz.

Число ВВП по ППС показывает экономическое развитие и уровень бедности страны или наоборот ее состоятельности. Все показатели представляются в валюте доллар США.

В ВВП учитывается стоимость жизни в стране, например на $1000 в западно-европейских странах можно позволить себе меньше, чем на то же количество денег в Казахстане. ППС (паритет покупательской способности) существует для того, чтобы привести цифры по всем странам к общему знаменателю.

Покупательная способность между двумя странами, А и В, — это отношение числа денежных единиц страны А, необходимых для приобретения в стране такого же количества продукта, какое одна денежная единица страны В может приобрести в стране В.

Согласно рейтингу, Казахстан находится на 49 месте из 206 и имеет ВВП на душу населения 27 831. Соседняя Россия оказалась беднее в этом плане, и находится на 50 месте с показателем 27 147. Удивительно, но и Китай оказался на несколько пунктов ниже и расположился на 60 месте с показателем 18 210.

Узбекистан на 113 месте – 7020. Кыргызстан 134 место - 3 878, не далеко от него ушел Таджикистан – 139 место и показатель равен 3444.

В пятерку лидирующих стран вошли:

Катар 126 598;

Макао 122 435;

Люксембург 111 908;

Сингапур 101 353;

Ирландия 84 069.

На 27, 28 и 29 местах оказались Франция, Япония и Италия, соответственно.

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