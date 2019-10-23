Ержан Жиенбаев назначен замруководителя Администрации Президента

Он сменил Алию Ракишеву.

Назначен заместитель руководителя Администрации Президента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Назначить Жиенбаева Ержана Нурлановича заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, - сказано в Указе Касым-Жомарта Токаева.

Он сменил Алию Ракишеву, которая назначена советником Президента РК.

Ержан Жиенбаев родился в 1981 году в городе Алматы.

С 2002 по 2005 годы трудился в системе министерства финансов РК.

С 2005 года работает в структуре канцелярии премьер-министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего Юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

С 2012 по 2013 годы - заместитель заведующего Отдела законодательства, обороны и правопорядка канцелярии премьер-министра РК.

С 2013 года по июль 2019 года занимал должность заведующего Юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С июля 2019 года был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (с 07.2019)

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!