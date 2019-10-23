Ахметжан Есимов озвучил, куда "Самрук-Қазына" будет инвестировать в ближайшие годы

Фонд планирует инвестировать более 38 млрд долларов.

В Лондоне состоялось третье заседание Казахстанско-Британского делового совета (КБДС), организованного АО "ФНБ "Самрук-Қазына" совместно с АО "НК "Казах Инвест" и международной деловой газетой Financial Times. В мероприятии приняли участие председатель правления Фонда Ахметжан Есимов, представители компаний и госучреждений из Великобритании и Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Выступая с приветственной речью председатель Фонда Ахметжан Есимов отметил, что торгово-экономическое сотрудничество Казахстана с Великобританией развивается динамично и в части текущего портфеля инвестиций Фонд может стать партнером для британских компаний в переработке нефти и газа, развитии горнорудных проектов, секторах транспорта, логистики и энергетики.

- Торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Великобританией развивается динамично. Казахстанско-британский деловой совет, созданный в 2015 году, также способствует этому. С учетом глобальных мировых экономических тенденций Фонд утвердил стратегию, направленную на диверсификацию доходов путем инвестиций в перспективные отрасли: нефтегазохимия, возобновляемые источники энергии, высокие технологии, "Индустрия 4.0", а также на создание совместных фондов прямых инвестиций с суверенными фондами и крупными инвестиционными компаниями, - сказал председатель Правления АО ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов.

Глава Фонда также отметил, что в ближайшие пять лет Фонд планирует инвестировать в вышеуказанные направления более 38 млрд долларов США, из которых 32 млрд долларов США привлекаемые инвестиции, где британские компании могут поучаствовать в качестве инвесторов.

В свою очередь, британское деловое сообщество отметило хорошую динамику отношений с Фондом и дали высокую оценку инвестиционному климату в Казахстане.

В завершение выступления, Ахметжан Есимов пригласил британские компании к активизации взаимовыгодного сотрудничества и участии в предстоящих IPO/SPO трех крупных портфельных компаний фонда в рамках программы приватизации – АО "Эйр Астана", АО "НК "КазМунайГаз", АО "Казахтелеком". А. Есимов отметил, что Фонд наряду с реализацией программы приватизации уделяет особое внимание реализации программы цифровых преобразований группы компаний Фонда, направленных на повышение конкурентоспособности и реинжиниринг производственных процессов портфельных компаний.

Напомним, КБДС создан в 2015 году в рамках визита Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева для развития деловых отношений, сотрудничества в различных секторах экономики между Казахстаном и Великобританией.

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