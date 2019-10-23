Документы о едином трактовании религиозных процедур утвердили в ДУМК

Нормы были подготовлены Духовным управлением мусульман Казахстана совместно с Министерством информации и общественного развития.

Принято решение утвердить ряд важных документов, которые будут трактовать единые понимания религиозных понятий и процедур, сообщил на III республиканском форуме имамов верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз, передает корреспондент Zakon.kz.

- Духовное управление было образовано 1990 году и после этого мы только-только расширяемся. Теперь, чтобы были единые нормы проведения религиозных обрядов, чтобы не было разных пониманий будь-то на западе или на востоке. Поэтому одной из целью принятия таких документов было приведение единого реестра религиозных обрядов, - сообщил Серикбай кажы Ораз.

В документах, по его словам, отмечено, что для поощрения участия имамов в религиозных обрядах не затрагивается вопрос тарифов.

- Тут нет понятий, которые относятся к тарифам или определенным оплатам. Поэтому мнения, что кто-то ставит определенную ставку для реализации его деятельности это ошибочно. У нас нет определенных ставок или тарифов для религиозных обрядов, - добавил верховный муфтий.

Отмечается, что среди документов принятых на республиканском форуме "Семь духовных опор", "Реестр религиозных обрядов, выполняемых духовными служителями", "Должностные обязанности духовных служителей", "Реестр религиозных должностей".

По информации Министерства информации и общественного развития, подобные документы принимаются в нашей стране впервые, так как это продиктовано необходимостью в едином понимании и трактовании религиозных понятий, процедур и обязанностей.

- Нужно продолжать работу по защите нашей молодежи от радикальной идеологии. Наше основное упущение в этом направлении – слабая работа в отдаленных сельских населенных пунктах. Кроме того, необходимо усилить работу об освещении деятельности Духовного управления в СМИ и социальных сетях. А для оперативного решения вопросов, с которыми обращаются горожане, предлагаем открыть виртуальную приемную верхового муфтия, - сказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, обращаясь к участникам форума.

В Духовной платформе мусульман "Семь духовных опор" утверждаются основные духовные ценности и ориентиры, определяющие собственный путь развития ислама в Казахстане: нравственность, патриотизм, образованность, единство, трудолюбие, культурность и справедливость. Документом подробно разъясняется смысл этих ключевых понятий.

Такое регулирование призвано помочь решить споры и разногласия среди населения относительно правильного исполнения религиозных процедур. В этом документе подробно разъяснены 45 религиозных обрядов.

Реестром охвачены все основные богослужения, требующиеся для мусульманина с момента рождения и до смерти. В частности, проведение молитв, благословение, азан, пятничные молитвы, религиозные мероприятия месяца Рамадан, зекет, паломничество, намаз, Курбан айт, бракосочетание, жаназа.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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