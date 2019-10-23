Удивительные портреты моделей с дикими животными
Половина видов животных земли вымерли по вине человека — и продолжают вымирать.
Фото : bigpikcha.ru23 октября 2019, 16:57
"Дикая любовь" (Love is Wild) — проект фотографа Шона Ли-Дэвиса и крик о помощи, в которой нуждаются дикие звери. Фотограф хотел привлечь внимание общественности к этой проблеме и хоть сколько-то изменить ситуацию, сообщает bigpikcha.ru.
Топовые азиатские модели и знаменитости сфотографированы с носорогами, слонами, леопардами, приматами, жирафами, морскими животными и другими зверями.
Внимание, проект не следует воспринимать буквально и близко подходить к диким животным!
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