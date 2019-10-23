"Астана" vs "Manchester United". Какой счет будет в игре?

Жители столицы могут выиграть билеты на матч.

Уже 28 ноября астанчане смогут узнать, кто же победит в ответной игре. А пока, собирая баллы "активного жителя" в приложении Smart Astana, можно выиграть билеты на матч "Астана" - "Manchester United", сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат столицы.

В розыгрыше принимают участие те, кто заполнит анкету-скрининг, разработанную НПП "Атамекен" по выявлению потребностей бизнеса и домохозяйств. Об этом сообщила заместитель акима города Нур-Султан Малика Бектурова в своем телеграм канале.

- Уважаемые жители столицы, недавно мы анонсировали о том, что будут объявлены "особенные" подарки за баллы "активного жителя". Совсем скоро совместно с ППСК "Астана" мы разыграем 2 билета на матч "Астана" - "Manchester United" среди тех, кто заполнит анкету-скрининг НПП "Атамекен", - написала Бектурова

Следует отметить, что с момента запуска цифрового скрининга через мобильное приложение Smart Astana было получено около 1000 анкет.

Вместе с тем, в топ три самых популярных опросов среди горожан вошли следующие. На первом месте опрос по электронным картам оплаты в общественном транспорте. В нем приняли участие 5 545 человек. 4 403 столичных жителя проявили активность в вопросе по состоянию лифтов. По внедрению системы "умный дом" откликнулось 4 269 респондента.

В целом за этот год собрано 44 265 мнений, в том числе 30 234 по анкетам, 13 277 людей ответили на вопросы по городским новинкам.

- Это говорит о том, что многим из вас нравится пользоваться цифровыми технологиями. Поэтому, чтобы иметь шанс выиграть билет на игру, заполняйте анкету-скрининг. Результаты будут объявлены в прямом эфире с участием СМИ и блогеров, - подчеркнула замакима.

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