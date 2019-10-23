Впервые в Алматы проведена уникальная операция трехмесячному ребенку

У ребенка, который был прооперирован, голова напоминала форму дыни.

Впервые в Алматы врачи провели уникальную нейрохирургическую операцию трехмесячному ребенку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря управления общественного здоровья Алматы Набиру Эсенову.

В Детской городской клинической больнице №2 врачи провели уникальную операцию "Лоскутная краниотомия с использованием эндоскопической ассистенцией".

Такая операция проводится детям с диагнозом "Краниосиностоз". Что это такое? Эта патология раннего детского возраста, проявляющаяся преждевременным зарастанием швов черепа. В результате, это препятствует нормальному росту и развитию головного мозга, вызывает повышение внутричерепного давления, приводит к выраженному косметическому дефекту и задержке психомоторного развития.

В случае у ребенка, который был прооперирован, голова напоминала форму дыни.

По словам главного врача Марата Рабандиярова, после операции форма головы ребенка уже поменялась, родители остались довольные. На сегодня уже маленький пациент дома и чувствует себя хорошо.

- Если раньше по старым методам операций подобной сложности по времени требовалось 3 часа, то сейчас на операцию уходит меньше времени. В данном случае операция длилась не больше часа. Операции в возрасте 3-6 месяцев позволяют полностью устранить косметический дефект и обеспечить нормальное развитие мозга. Кроме того, в этом возрасте очень активно проходят регенеративные процессы, и высок компенсаторный потенциал. Поэтому раннее хирургическое лечение приводит к полному выздоровлению ребенка без какого-либо остаточного неврологического дефекта. В проведении хирургического вмешательства был применен малоинвазивный метод эндоскопической коррекции деформаций черепа, обеспечивающий отличные функциональные результаты при минимальном риске кровопотери, также снижается длительность анестезии и послеоперационных осложнений, и самый ключевой фактор – это косметический эффект. При старых доступах разрез проводился от уха до уха, сейчас же операцию проводим двумя небольшими разрезами, размером 3-4 см, - отметил он.

По словам доктора, такая операция сотрудниками больницы в Алматы проводится впервые, в Казахстане эта вторая операция. Первую операцию проводил в Нур-Султане врач-нейрохирург Детской городской больницы № 2 Азамат Жайлганов, за что получил медицинскую премию "Алтын шипагер" летом этого года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!