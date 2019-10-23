Токаев озвучил, как расширить масштаб малого бизнеса в стране
Президент считает, что необходимо организовать широкое обучение начинающих предпринимателей.
Глава государства принял председателя президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи глава государства заслушал информацию о текущей деятельности и дальнейших планах Национальной палаты, а также конкретные предложения относительно развития национальной экономики.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал особое внимание на важности развития микро- и малого бизнеса, эффективного использования безналогового режима для этой категории предпринимателей.
Президент считает, что необходимо организовать широкое обучение начинающих предпринимателей с целью расширения масштаба малого бизнеса в стране.
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