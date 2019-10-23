Лазарь Жуковский: В Алматы я первый раз в своей жизни был на празднике духовного согласия

Мы все можем и должны жить в мире и согласии, и в этом отношении Казахстан может служить примером для других стран мира.

Сегодня мы видим, как в разных уголках планеты вспыхивают войны, возникают конфликты, а в Казахстане все спокойно, мирно и это большое достижение, отметил в интервью Zakon.kz настоятель Римско-католической церкви, отец Лазарь Жуковский, прибывший на служение в Алматы из Польши.

- Отец Лазарь, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

- Я приехал в Казахстан в Алматы из Польши месяц назад и хочу сказать, что мне здесь очень понравилось, и я рад, что могу жить и нести службу в этом замечательном городе. У нас в Алматы есть монастырь Францисканский, есть приход Римско-католической церкви, и я там являюсь настоятелем. Для меня здесь все новое – и культура, и язык, и традиции, и праздники.

- Какие, например, наши праздники вы уже знаете?

- Накануне я принял участие в духовном празднике, который так и называется – День духовного согласия. Считаю, духовное согласие очень важно, необходимо и особенно в наше время для укрепления мира и межконфессионального согласия. Я первый раз в своей жизни был на таком празднике, где встречаются лидеры религиозных объединений, где они общаются между собой, поздравляют друг друга с праздником, обсуждают какие-то вопросы, делятся новостями и так далее.

Кроме того, представители многих религиозных конфессий выступили на концерте со своими номерами и это тоже очень важно, интересно.

Как мне рассказали, этот праздник начался 27 лет назад, когда Первый Президент Казахстана в 1992 году учредил своим указом День духовного согласия и все традиционные религии, которые есть в вашей стране, были объединены общими целями и задачами во имя мира и благополучия. Мы все можем и должны жить в мире и согласии, и в этом отношении, считаю, Казахстан может служить примером для других стран и показать, как можно жить, когда люди вместе. Думаю, это было очень мудрое решение Первого Президента.

- В том же 1992 году в Алматы прошел первый Всемирный конгресс духовного согласия…

- Да-да, об этом мне тоже рассказали казахстанские друзья, и, насколько я знаю, 18 октября не просто был объявлен Днем духовного согласия, но и днем моратория на конфликты и столкновения, днем поиска примирения, днем милосердия и помощи ближнему, а также был принят Манифест. Прозорливость и мудрость руководства страны в обеспечении межэтнического и межконфессионального согласия в тяжелое переходное время трудно переоценить. Сегодня мы видим результаты этого, когда представители разных конфессий и религиозных объединений могут встретиться и обсудить актуальные вопросы и просто пообщаться. Как я уже сказал, это очень важно. Также мы видим, как в разных уголках планеты то там, то здесь вспыхивают войны, возникают конфликты, а в Казахстане все спокойно, мирно и это большое достижение. Поэтому день 18 октября является для казахстанцем важным днем, и мы рады участвовать в таком замечательном празднике. Мы все знаем и понимаем, что мир может жить в мире, если можно так выразиться. Мы все между собой взаимосвязаны, а потому должны дружить и уважать друг друга.

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