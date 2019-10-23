Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Повар убила пастуха на зимовке в Алматинской области

По ее словам, пастух часто плохо высказывался о ней.

Фото : stroyobzor.ua23 октября 2019, 19:45

В Алматинской области задержана жительница ВКО, подозреваемая в убийстве, передает МИА "Казинформ".

Преступление зарегистрировано в Жамбылском районе ночью 19 октября. Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, тело было обнаружено на зимовке примерно в 10 км от села Мынбаев. Погибший оказался 46-летним жителем Илийского района, он работал пастухом на этой зимовке.

В ходе расследования происшествия задержана 59-летняя женщина, подозреваемая в убийстве. Она полностью признает свою вину.

Как выяснилось, женщина из ВКО работала поваром на той же зимовке. По ее словам, пастух часто плохо высказывался о ней. Преступление произошло в ее день рождения. Между ними возник конфликт, который закончился убийством.

- По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Кухонный нож изъят в качестве вещественного доказательства. 59-летняя женщина арестована, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты