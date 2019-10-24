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Грузовик проехал над лицом одного человека и зажал другого – ДТП в Алматы

Пострадали все участники аварии.

Фото : zakon.kz24 октября 2019, 00:14

Серьезное ДТП произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Ниязбекова в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Грузовик Iveco двигался в западном направлении по проспекту Рыскулова по крайней левой полосе. Автомобиль сломался на ходу, водитель остановился, вышел и поставил аварийный знак. Позвонил другу, чтобы он его отбуксировал.

Друг приехал на грузовике Ford. Он встал между автомобилями, а второй водитель лег под свой грузовик, чтобы зацепить трос.

В этот момент в заднюю дверь грузовика Iveco на полной скорости врезался автомобиль "Нива". Грузовик проносится над одним водителем и прижимает к грузовику Ford другого.

Пассажирка "Нивы" и оба водителя госпитализированы. Тот, что был зажат между автомобилями находится в тяжелом состоянии. Водителю "Нивы" оказали медицинскую помощь на месте.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.


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