Грузовик проехал над лицом одного человека и зажал другого – ДТП в Алматы
Пострадали все участники аварии.
Серьезное ДТП произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Ниязбекова в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Грузовик Iveco двигался в западном направлении по проспекту Рыскулова по крайней левой полосе. Автомобиль сломался на ходу, водитель остановился, вышел и поставил аварийный знак. Позвонил другу, чтобы он его отбуксировал.
Друг приехал на грузовике Ford. Он встал между автомобилями, а второй водитель лег под свой грузовик, чтобы зацепить трос.
В этот момент в заднюю дверь грузовика Iveco на полной скорости врезался автомобиль "Нива". Грузовик проносится над одним водителем и прижимает к грузовику Ford другого.
Пассажирка "Нивы" и оба водителя госпитализированы. Тот, что был зажат между автомобилями находится в тяжелом состоянии. Водителю "Нивы" оказали медицинскую помощь на месте.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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