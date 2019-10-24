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Cотни человек в Шымкенте искали ребенка

Выяснилось, что виновник переполоха уснул во время игры в прятки.

Фото : Vivere intenzionalmente24 октября 2019, 00:44

В Шымкенте 8-летний мальчик переполошил почти весь город. Накануне вечером на его поиски отправились сотни человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В районе развернулась настоящая спецоперация. Помимо стражей порядка, ребенка искали родные, знакомые и соседи – в общей сложности порядка 300 человек. Опрашивали местных жителей и прохожих. Родители рассказали, что мальчик вышел во двор играть с друзьями и не вернулся. Спустя некоторое время, ближе к 2 часам ночи, крепко спящего ребенка обнаружили в коробке. Как выяснилось, там мальчик скрывался от друзей, играя в прятки, и просто уснул.

– Начали искать, ходили, ходили. Одно место вспомнил, недалеко здесь. Думаю: ремонт, стройка, может, там. Посмотрели – нету. Вышел – коробка стоит там, возле обувной, посмотрел, он там лежит. Он испугался нас, спал, потому что.


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