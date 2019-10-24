"Челси" прервал победную серию "Аякса"

В Амстердаме гости победили со счетом 1:0.

"Аякс" в рамках третьего тура Лиги чемпионов проиграл "Челси" в матче Лиги чемпионов в Амстердаме, сообщает Вести.Ru.

Гости победили со счетом 1:0. Единственный мяч незадолго до конца встречи забил нападающий лондонского клуба Миши Батшуаи.

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев поля. Один мяч побывал в воротах лондонцев после удара бывшего спартаковца Квинси Промеса. Однако гол засчитан не был после того, как арбитр просмотрел видеоповтор эпизода.

Во втором тайме "Аякс" продолжал владеть преимуществом, пока в составе "Челси" на поле не появился нападающий сборной Бельгии Миши Батшуаи. Бельгиец сразу создал несколько моментов у ворот Андре Онаны, одну из которых реализовал. На 86 минуте Батшуаи отправил мяч в сетку после передачи Кристиана Пулишича, который также вышел на замену.

Отыграться "Аякс" не успел. "Челси" выиграл 1:0, набрал 6 очков и догнал "Аякс" в таблице группы Н. У испанской "Валенсии" 3 очка. Французский "Лилль" потерпел два поражения в обеих встречах.

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