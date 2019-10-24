Любитель притонов ближайшие годы проведет за решеткой.

Полицейский "крышевал" проституток в Алматы. Страж порядка требовал за свое покровительство у "ночных бабочек" пять тысяч долларов. Его задержали сотрудники антикоррупционной службы. На этой неделе правоохранительные органы, кажется, возглавили антирейтинг взяточников. Почти по всей стране они были главными фигурантами громких дел. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

"Крышевал" их дознаватель департамента полиции по фамилии Надирбаев. За свое покровительство страж порядка требовал пять тысяч долларов. За такую "скромную" сумму полицейский обещал закрыть уголовное дело. Замысел сорвали антикоррупционщики. Оказывается, Надирбаев проституткам помогает не первый раз. В прошлом году он получил за это 20 тысяч долларов. Но "темный" бизнес прожил не долго. Любитель притонов ближайшие годы проведет за решеткой.

Масштабные рейды по выявлению точек продажной любви начали проводить этим летом. На обилие ночных бабочек в городе жаловались алматинцы. Тогда стало известно, что проституток "крышуют" сами полицейские.

За неполную неделю в разных регионах страны за взятки осудили еще пятерых сотрудников полиции. В большинстве случаев коррупционеры отделались лишь многомиллионными штрафами. Тюремного строка не удалось избежать стражу порядка в Нур-Султане. Он обещал за 4 тысячи долларов освободить 19 граждан Узбекистана, которых задержала миграционная служба. Итог - 4 года заключения.

- В Петропавловске за неоднократные получения взяток от водителей и не привлечение к адм. ответственности осуждены сотрудники полиции города Кузьминых и Хисамутдинов. Они осуждены к 7 годам лишения свободы каждый, - рассказала старший следователь департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

В добавок каждый из осужденных за взятки лишен званий и права работать на госслужбе. Неоднозначно о доверии к сотрудникам полиции отзываются и сами казахстанцы.

По официальным данным, в прошлом году министерство внутренних дел лидировало по количеству коррупционных преступлений. Больше 200 сотрудников уличили во взятках. Судя по количеству обвинительных приговоров, первая строчка антирейтинга может сохраниться за МВД и в этом году.

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