Стал известен список актеров-номинантов на премию "Оскар"

Sony Pictures выдвинула Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

Компании - производители фильмов выдвинули свои кандидатуры на премию "Оскар". Так, основными номинантами на главную мужскую роль стали Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс, сообщает Life.

Sony Pictures выдвинула Леонардо Ди Каприо как лучшего актера, исполнившего главную мужскую роль, а Брэда Питта - за лучшую мужскую роль второго плана. В компании назвали такое решение логичным и отметили, что за роль второго плана у Питта больше шансов получить статуэтку.

При этом Sony выдвинула на премию Мэттью Райса и Тома Хэнкса за роли в фильме "Прекрасный день по соседству" за главную мужскую роль и мужскую роль второго плана соответственно.

Студия А24 от себя выдвинула кандидатуры Роберта Патинсона и Уиллема Дэфо за ленту "Маяк" - за главную мужскую роль и мужскую роль второго плана.

Поучаствовала в выдвижении и Netflix. За роль в картине "Два папы" она предложила кандидатуры Джонатана Прайса, ранее не номинировавшегося на "Оскар". Он может получить заветную статуэтку за главную мужскую роль папы римского Франциска. А Энтони Хопкинс, сыгравший папу римского Бенедикта, - за роль второго плана. Хоть у него и меньше экранного времени в ленте, зато уже есть один "Оскар" в коллекции наград.

Ранее сообщалось, что на премию "Оскар" выдвинут мультфильм американского режиссера Геннадия Тартаковского "Сказки о свирепости".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!